Арестович дал новый прогноз по срокам войны

В Офисе президента объяснили инициативу продления военного положения до конца августа текущего года.

Маловероятно, что текущая война закончится к концу лета. Такой прогноз озвучил советник Офиса президента Алексей Арестович в среду, 18 мая.

"Мне вполне понятно, что к осени эта война вряд ли закончится", - сказал он.

В связи с этим представитель ОП считает честным предложение президента Владимира Зеленского продлить военное положение на 90 дней - до 25 августа.

"Каждый раз продолжать военное положение на 30 дней - это давать ложные надежды украинцам", - убежден Арестович.

Также эксперт информировал, что следующей фазой войны для оккупантов будет переход к обороне, и "русские это уже четко поняли".

Ранее в ОП заявили, что Украина может завершить войну против России к концу 2022 года при условии, что западные партнеры введут нефтяное эмбарго и поставят танки, самолеты и артиллерию.

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