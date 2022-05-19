На Донбассе вследствие обстрелов оккупантов погибли две семьи

За день в регионе погибли по меньшей мере 15 мирных жителей, еще семеро - получили ранения.

За сутки 18 мая российская армия обстреляла 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. В результате погибли 15 мирных жителей. Об этом говорится в сводке группировки Объединенных сил.

Как указано, вследствие обстрелов в регионах разрушены и повреждены 68 гражданских объектов - 43 жилых дома, две школы, строительный лицей, детский сад, швейная фабрика, железнодорожная станция, дом культуры, котельная, электрическая подстанция ​​и другие.

Жертвами оккупантами стали по меньшей мере 15 человек, в том числе две семьи с несовершеннолетними детьми, еще семеро жителей получили ранения.

Как сообщалось, за сутки 17 мая Российские войска 28 раз обстреляли Донецкую область. Ударам подверглись 12 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые.