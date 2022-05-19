Ермак пригласил де Ниро в Украину

Глава Офиса президента выразил благодарность легенде кино за поддержку Украины и позицию по поводу войны, развязанной Россией.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в среду, 18 мая, пообщался в режиме видеоконференции с известным американским киноактером, режиссером и продюсером Робертом де Ниро и продюсером Джейн Розенталь. Об этом сообщили в ОП.

Отмечается, что собеседники руководителя ОП являются соучредителями кинофестиваля Трайбека, который был создан как реакция на теракты 11 сентября в США, и Розенталь предложила продемонстрировать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к участникам и гостям фестиваля, который состоится 8-19 июня. Ермак поддержал эту идею.

Глава Офиса президента выразил благодарность продюсерам за поддержку Украины и позицию по поводу жестокой войны, которую Россия развязала против нашего государства. Также Ермак предложил де Ниро и Розенталь рассмотреть возможность приобщиться к поддержке украинского проекта United24.

Наконец, представитель Киева обратился с предложением к легендарному актеру посетить Украину, на что тот ответил, что с нетерпением ждет случая.

Ранее Ермак пообщался с известной голливудской актрисой, послом доброй воли ООН Анджелиной Джоли. Глава ОП поблагодарил звезду за ее визит в Украину.