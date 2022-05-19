Польша выделит Украине бензин из своих запасов

Помощь от поляков поможет сбалансировать рынок горючего. Бензин начнет поступать в Украину с начала следующей недели.

Власти Польши передадут Украине 25 тысяч тонн бензина из собственных запасов. Об этом заявила вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко в ходе визита в Варшаву, пишет в среду, 18 мая, Польское радио.

По ее словам, сейчас в Украине ощущается дефицит топлива, поскольку до войны 97% горючего поставлялось из России и Беларуси, и сегодня эти направления закрыты. Также российские войска уничтожили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Таким образом, подчеркнула глава Минэкономики, помощь от поляков поможет сбалансировать рынок горючего. Бензин начнет поступать в Украину с начала следующей недели.

В то же время министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва на встрече со Свириденко отметила, ведется работа по увеличению пропускной способности польско-украинской границы по транспортировке топлива. Также создаются новые направления снабжения и новая система энергетической безопасности.

"Сотрудничество продолжится и в мирное время", - заверила польский министр.

Как сообщалось, 17 мая правительство Украины решило приостановить государственное регулирование цен на бензин. Согласно прогнозам, цены на топливо на АЗС взлетят в 1,5-2 раза - до 60-72 гривен за литр на дизель и 55-65 гривен за литр на бензин А-95.