На востоке Украины защитники уничтожили 220 захватчиков

В небе над Донбассом подразделения ПВО сбили два российских беспилотника и истребитель-бомбардировщик Су-34.

За сутки 18 мая на Донбассе украинские военные отбили семь атак противника. Враг понес крупные потери в живой силе и технике. Об этом информирует оперативно-тактическая группировка Восток.

Как указано, в ходе боевых действий уничтожено порядка 220 российских солдат, а также два вражеских танка, одна БМА и два дрона.

В то же время группировка Объединенных сил сообщает, что за день отразила 16 атак врага, уничтожив восемь танков, 17 единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля и шесть единиц автомобильной техники.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Ранее артиллерия Десантно-штурмовых и Сухопутных войск ВСУ уничтожила российскую автоматизированную станцию помех Р-330Ж Житель. Обнародовано видео.