Итоги 18.05: Новый посол и заявки в НАТО

В США назначили нового посла в Украине; Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Бриджит Бринк назначена послом США в Украине

Спустя три года США отправят в Украину своего посла. Сенат Конгресса США единогласно утвердил на эту должность кандидатуру Бриджит Бринк, которую выдвинул американский лидер Джо Байден. Как планируется, Бринк прибудет в Киев в июне.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

В Брюсселе, в штаб-квартире Североатлантического альянса, представители Швеции и Финляндии передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в блок. Процесс вступления, как ожидается, займет несколько недель. Ратификация всех 30 союзных парламентов может занять до года.

Зеленский подписал указ о продлении военного положения до конца лета

Президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в Украине на 90 дней - до 23 августа. Документы пока не обнародованы. Сначала их должны поддержать депутаты Верховной Рады, далее указы опубликуют на сайте президента и только потом они вступят в силу.

По мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, война к осени не закончится.

Бойцов полка Азов вывезли в Россию

Украинских военнослужащих из полка Азов, которые вышли с Азовстали в Мариуполе, с территории "ДНР" доставили в СИЗО российских городов Ростов-на-Дону и Таганрог (89 человек). Российские силовики называют азовцев "важными объектами для обмена".

Всего территорию завода покинули уже почти тысяча защитников.

Потери армии РФ в Украине в живой силе превысили 28 тысяч солдат

С 24 февраля по 18 мая общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 28 300 человек (+400 за сутки). Кроме того, в ходе боевых действий ВСУ уничтожили более семи тысяч единиц военной техники врага.

Глава ЕК объявила о предоставлении Украине 9 млрд евро

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК намерена выделить Украине в этом году макрофинансовую помощь в размере до 9 млрд евро. По ее словам, эти средства будут педоставлены на краткосрочную перспективу для "существующих нужд, чтобы поддержать правительство, государственный бюджет".

На Киевщине нашли тела почти 1300 мирных жителей

В Киевской области на сегодняшний день обнаружили тела 1288 мирных жителей, убитых российскими военными. Большинство из них были застрелены из автоматического оружия. Правоохранители продолжают выявлять места захоронений убитых людей.

В ЕС разработали концепцию восстановления Украины

Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил, что ЕК разработала концепцию восстановления Украины. В комиссии обязались представить странам-участницам ЕС юридическую конструкцию для реконструкции страны.

Цены на топливо взлетели после отмены госрегулирования

Украинские сети автозаправок начали заключать соглашения по поставкам топлива после отмены госрегулирования. Согласно договорам, с учетом наценки АЗС цены будут примерно на уровне 60-72 гривны за литр дизеля и 55-65 гривен за литр бензина А-95.