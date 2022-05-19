В Генштабе рассказали о безуспешных наступлениях россиян на востоке

Оккупанты придумали привлекать к боевым действиям студентов из временно захваченной Донецкой области.

Российские войска сосредоточились на попытках вести наступления на востоке Украины. Однако они являются безуспешными. ВСУ отбивают атаки врага, он несет потери и отступает на раньше занятые позиции. Подробности об обстановке на фронте по состоянию на утро 19 мая сообщает Генштаб ВСУ.

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Так, на Волынском и Полесском направлениях ситуация особо не меняется. На Северском направлении враг создает огневые позиции в Курской и Брянской областях. Отмечается, что россияне обстреляли населенные пункты Черниговской и Сумской областях, а также нанесли ракетный удар по Десне, пытаются проводить разведку с БПЛА.

На Харьковском направлении оккупанты пытаются удерживать ранее занятые рубежи и проводить контратаки, чтобы восстановить утраченные позиции. Отмечается использование ими ДРГ.

В направлении Славянска противник тоже пытается улучшить тактическое положение. В районе Большой Камышевахи он вел боевые действия, но безуспешные, из-за чего был вынужден отступить.

На Лиманском направлении рашисты обстреливали гражданскую инфраструктуру и наносили ракетные удары, пытаясь закрепиться на ранее занятых позициях. С целью разрушения гражданских объектов в районе Орехово, Новомихайловки, Катериновки и Лоскутовки захватчики задействовали авиацию.

На Северодонецком направлении войска РФ пытались наступать и совершали штурмовые действия у Устиновки, но безуспешно. На Бахмутском направлении тоже были безуспешные попытки штурмовать район Золотого-4. А на Авдеевском направлении противник совершал безуспешное наступление у Юрьевки, а также безуспешные штурмовые действия Первомайского и Новокалиново.

На Кураховском направлении оккупанты наступали в районе Новомихайловки, но успеха не имели.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противника не зафиксировано. Но он обстреливал мирные помещения и инфраструктуру ряда населенных пунктов.

Отмечается, что в район Александровки из Харьковского направления было перекинуто около 260 военных РФ с целью пополнения потерь.

На Южнобужском направлении активных действий россияне не проводили. Они пытались удерживать рубежи и совершали обстрелы.

Сообщается, что во временно захваченной части Донецкой области у оккупантов закончился мобилизационный ресурс, а потому они решили мобилизовать студентов.

За сутки ВСУ уничтожили самолет и ракету войск РФ. Наша авиация наносила удары по скоплению техники противника. Уничтожено 20 бронированных машин, боеприпасы и личный состав. А на Луганском и Донецком направлениях за день ВСУ отбили 16 атак, уничтожены десятки единиц техники захватчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ захватили САУ "Акация-М", когда россияне спасались бегством на Харьковщине.

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