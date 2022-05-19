В Одессе мужчина 8 раз обворовал родственников, уехавших из-за войны

Подозреваемый вынес из квартиры технику на несколько десятков тысяч гривен.

В Одессе мужчина восемь раз выносил технику из дома родственников, которые выехали из города из-за войны. Об этом сообщает Главное управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Правоохранители разоблачили 32-летнего жителя Одессы. Он на протяжении нескольких недель обносил дом родственников.

"Повредив окно в доме, мужчина за несколько недель вынес оттуда холодильники, стиральные машины, компьютерную и кухонную технику на десятки тысяч гривен," - говорится в сообщении.

Известно, что вор распродал похищенное. О преступлении стало известно, когда потерпевшие вернулись домой. Удалось отыскать и изъять значительную часть наворованного.

Подозреваемому объявили о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Одесситу грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что СБУ разоблачили преступную схему о продаже бронежилетов, которые были переданы бесплатно ВСУ. Часть была изъята в одной из сети супермаркетов.