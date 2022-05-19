Российские войска обстреливают эвакуационные колонны из Херсонщины, - ОК "Юг"

Местные жители пытаются выехать из оккупированных территорий

В Херсонской области мирные жители пытаются эвакуироваться, однако оккупанты открывают по ним огонь и блокируют выезд. Об этом сегодня сообщили в Оперативном командовании "Юг".

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"Учитывая критическую ситуацию в селах, которые граничат с соседними регионами, разрушенные дома, заминированные дороги, мосты и поля, люди стараются уехать как можно дальше. Только оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонщины и обстреливают эвакуационные колонны",- сообщили в командовании.

Так, 17 мая возле села Давыдов Брод Херсонской области оккупанты из систем залпового огня обстреляли колонну автомобилей с людьми. Под обстрелами из "Градов" погибли мирные жители. Известно, что, по меньшей мере, три человека погибли, еще шестеро – получили ранения.

Недавно сообщали, что на выезде из Херсонской области образовалась многокилометровая пробка, поскольку российские оккупанты не пропускают гражданских на подконтрольную Украине территорию.

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