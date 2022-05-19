ВОЗ может помочь Кремлю психиатрами - Подоляк об обращении Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ВОЗ повлиять на Украину, чтобы наша страна прекратила сопротивляться во время войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал соответствующую просьбу "дипломатической деменцией". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"То есть "кокаиновые интеллектуалы" из российского министерства вполне серьезно предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам домой пришли насильники и убийцы, поэтому вы тихонько станьте к стенкам и ждите, пока они ограбят, убивают, насилуют. А потом займут часть вашего дома и будут там безустанно бухать. Чистый русский абсурд. Вот что значит дипломатическая деменция", - написал Подоляк.

Он также добавил, что скоро дипломатические контакты Москвы ограничатся Белоруссией, Эритреей и гуманитарными организациями, в которых можно будет ныть: "Пусть уж они сложат оружие, ну пожалуйста, иначе у нас ничего не выходит".

"Единственное, чем ВОЗ может помочь Кремлю, - это организовать должное коллективное психиатрическое обследование. И предложить программы чувственной терапии. Безусловно, Киев может только приветствовать подобные ликующие мероприятия", - говорится в сообщении советника главы ОП.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус обратился к главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой о доступе во временно оккупированные города Украины и возможности предоставить гуманитарную помощь проживающим там людям.