Страны G7 намерены выделить Украине $18,4 млрд

Деньги будут направлены на то, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг.

Страны Группы семи (G7) приняли решение об оказании финансовой помощи Украине в размере $18,4 млрд. Об этом 19 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект итогового заявления министров финансов и глав ЦБ "семерки".

"Мы мобилизовали $18,4 млрд бюджетной поддержки, в том числе $9,2 млрд недавних обязательств, в преддверии встречи в Петерсберге, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжать обеспечивать предоставление основных услуг украинскому народу", - отмечается в документе.

При этом указывается, что $3,4 млрд будут предоставлены со стороны Европейского банка реконструкции и развития и международной финансовой корпорации, входящей в структуру Всемирного банка. Еще €9 млрд поступят от Евросоюза.

Денежные средства будут выделены в виде трансфертов и кредитов, чтобы помочь Украине удовлетворить ее насущные финансовые потребности. Вместе с тем министры финансов G7 заверили, что будут оказывать поддержку Киеву как в настоящее время, так и в дальнейшем, по мере необходимости.

В свою очередь, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сообщил, что Германия предоставит Украине финансовую помощь в размере около €1 млрд. При этом он объяснил, что речь идет о грантах, которые должны быть выплачены из бюджета на 2022 год без необходимости брать на себя дополнительные долги.

Соединенные Штаты намерены выделить $7,5 млрд. Киев запросил помощь в объеме около €5 млрд в месяц в течение трех месяцев - в общей сложности порядка €15 млрд. Однако через три месяца может потребоваться дополнительная поддержка.

Напомним, в ходе выступления на сессии с участием министров финансов стран Большой семерки в четверг, 19 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил финансовые потребности Украины в условиях войны с Россией.