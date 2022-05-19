Часть украинских военных еще находятся на Азовстали

Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар записал видеообращение, в котором сообщил, что операция продолжается.

Заместитель командира полка Нацгвардии Азов Святослав Паламар (Калина) находится на заводе Азовсталь в Мариуполе, где принимает участие в операции, о деталях которой он говорить не стал. Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Слава Украине! Продолжается 85 день войны. Я и командование находимся на заводе Азовсталь. Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Благодарю весь мир и Украину за поддержку. Увидимся", - сказал боец.

Напомним, вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из Азовстали. С территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе в неподконтрольные Киеву населенные пункты вывезли первых 264 украинских военных: 53 тяжело раненых доставили в больницу в Новоазовске, остальных 211 - в Еленовку. Для дальнейшего возвращения бойцов домой будет проведена процедура обмена.

Позже министр обороны Алексей Резников заявил, что процесс эвакуации военных продолжается и происходит он при посредничестве ООН и Красного Креста.

Позже стало известно, что Россия намерена признать полк Азов террористами.