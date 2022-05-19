Запад дает деньги. Как спасут экономику Украины

Министры финансов Большой семёрки договорились выделить 18,4 млрд долларов на помощь Украине в оплате счетов в ближайшие месяцы и заявили, что готовы поддерживать Киев на протяжении всей войны с Россией.

Война, естественно, сильно бьет по украинской экономике. Последние прогнозы и вовсе не вселяли оптимизм. Доллар в обменниках уже перевалил за 35 гривен, бензина или нет, или его цена за литр на черном рынке может тоже превышать 100 гривен. Минфин прогнозирует 44% падения ВВП Украины в этом году, но даже такая оценка очень неопределенная, пока война продолжается.

Что в такое ситуации может помочь?

Военный бюджет

В случае, если российская война против Украины продлится еще 3-4 месяца, для поддержки экономики могут потребоваться "болезненные меры", в частности - существенное повышение налогов, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Украинский бюджет в военное время требует более 5 млрд долларов ежемесячно, и финансирование этой суммы удается найти через "печать" денег Нацбанком, через покупку военных облигаций правительства, продажу военных ОВГЗ и международную помощь. Но такое наполнение бюджета не устойчиво, признает Марченко.

Министр финансов Сергей Марченко на сессии министров финансов и руководителей центробанков стран G7, МВФ и Всемирного Банка призвал партнеров активнее финансировать Украину.

"Военная помощь, финансирование и жесткие санкции – необходимые составляющие, которые ускорят нашу победу. Для скорейшей победы, Украина нуждается в более активном финансировании от наших международных партнеров", – заявил Марченко. Он подчеркнул, что приоритетом являются грантовые средства, ведь важно не увеличивать долговую нагрузку.

В Большой семерке Украину, похоже, услышали. На той же встрече в четверг было согласовано выделение Украине 18,4 млрд долл. для финансирования бюджета на ближайшие три месяца.

Такая сумма необходима для функционирования Украины в мае, июне и июле с учетом расчетов правительства и МВФ, Всемирного банка о потребности в ежемесячном финансировании бюджета на 5 млрд долларов. Ожидалось, что послы G7 согласуют сумму в 15 млрд долларов, однако допускалось, что в финальном решении она будет выше благодаря поддержке многосторонних банков развития.

Причем значительная часть этих средств будет предоставлена в форме грантов, то есть безвозвратной помощи. В состоянии войны Украина не может самостоятельно обеспечить необходимые средства в бюджет из-за существенного падения налоговых и неналоговых поступлений.

ЕС тоже поможет

Европейская комиссия предложила предоставить Украине новую макрофинансовую помощь на сумму до 9 миллиардов евро.

"Мы предлагаем пополнить значительную краткосрочную помощь, оказанную к настоящему моменту, новой исключительной макрофинансовой помощью для Украины в размере до 9 млрд евро в 2022 году", - говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что ЕС несет ответственность в руководстве усилиями по восстановлению Украины, и принципы реконструкции должны совмещать инвестиции с реформами.

"Это должен быть рассчитанный на будущее план, полностью отражающий потребности, определенные Украиной. План будет касаться ключевых реформ в таких сферах, как борьба с коррупцией, административная состоятельность, верховенство права и независимость судебной власти. И это должно быть прочно закреплено в зеленом и цифровом переходе и фундаментальных европейских ценностях", – сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС предлагает платформу реконструкции как часть этого плана, который возглавляют Украина и Еврокомиссия и объединяет страны-члены ЕС, других двусторонних или международных доноров, международные финансовые учреждения и других единомышленников.

"Целью этой платформы было бы согласовать направление движения и обеспечить максимальную синергию всех усилий. Эти инвестиции помогут Украине выйти сильнее и устойчивее после опустошения, вызванного путинскими солдатами", - сказала она.