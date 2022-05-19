Учителей на оккупированных территориях переучивают по "стандартам РФ"

Оккупанты продолжают принудительную интеграцию украинских детей в российское пространство.

Захватчики насаждают в украинских учебных заведениях на временно оккупированных территориях преподавания по «стандартам РФ». Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Около 3,5 тысяч учителей из этих учреждений уже проходят соответствующую переквалификацию с целью подготовки к работе на временно оккупированных территориях", - написала Денисова в Telegram.

Также она отметила, что акт принуждения к обучению и вмешательству в образовательный процесс является прямым нарушением права на культурную и национальную идентичность, гарантированную статьей 29 Конвенции ООН о правах ребенка, и права на образование в соответствии Женевской конвенцией.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений прав ребенка в Украине", - написала Денисова.

Напомним, ранее Людмила Денисова заявила, что жители освобожденных территорий Харьковской области рассказывают о жутких случаях сексуального насилия, совершенных российскими военными.