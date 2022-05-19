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США могут передать ракеты для разблокировки портов

Белый дом работает над тем, чтобы передать современные противокорабельные ракеты для украинских истребителей, чтобы помочь преодолеть блокаду Черного моря Россией.
США могут передать ракеты для разблокировки портов

США рассматривают либо для прямой поставки в Украину, либо путем передачи из европейских стран два типа мощных противокорабельных ракет - Harpoon производства Boeing и Naval Strike Missile производства Kongsberg, Raytheon Technologies.Об этом сообщает Reuters.

Украина уже просила у США ракеты, которые могут оттеснить российский флот от портов Черного моря, что позволит возобновить поставки зерна и другой сельскохозяйственной продукции по всему миру. Однако в Штатах говорили о препятствиях в предоставлении более мощного оружия большой дальности в Украину, ссылаясь на необходимость длительного обучения, трудности с обслуживанием оборудования или опасения, что американское вооружение может быть захвачено российскими войсками.

Одной из проблем, мешающих Украине получить ракеты, ограничена доступность платформ для запуска Harpoon с берега, по словам нескольких чиновников, это технически сложное решение, поскольку в основном это ракета морского базирования.

Однако два американских чиновника заявили, что Соединенные Штаты работают над потенциальными решениями, которые включали бы снятие пусковых установок с американских кораблей и передачу их Украине

Брайан Кларк, военно-морской эксперт Института Гудзона, сказал, что от 12 до 24 противокорабельных ракет Harpoon, с радиусом действия более 100 км было бы достаточно, чтобы угрожать российским кораблям.

Напомним, из-за заблокированных морских портов, Украина ежедневно теряет 170 млн долларов. Внутри страны заблокировано 90 млн тонн агропродукции. Позже генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил снять с России ряд санкций в обмен на то, что Кремль разблокирует экспорт зерна из Украины. На что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что для этого совсем не обязательно "улучшать положение России".

 

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