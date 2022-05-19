США утвердили пакет помощи Украине на $40 млрд

В сенате заявили, что будут в любом случае поддерживать демократическую страну, когда ее пытаются захватить.

Сенат США окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg в четверг, 19 мая.

Сенат принял пакет помощи Украине на сумму более 40 миллиардов долларов двухпартийным голосованием 86 голосами, против 11. Законопроект отправили на подпись президенту Джо Байдену.

"США будут поддерживать любую демократическую страну, когда существует автократия, которая пытается ее захватить", - сказал республиканец Джим Риш. - Рональд Рейган провел восемь лет, разрушая Советский Союз и освобождая страны, находящиеся там. Мы не собираемся отказываться от усилий, которые он приложил. Мы все в деле».

В знак того, что народ поддерживает борьбу Украины против российского вторжения, законопроект был принят Палатой представителей на прошлой неделе 368 голосами против 57.

Голоса "против" в обеих палатах исходили от республиканцев, которые заявили, что обеспокоены отправкой денег за границу, дескать это увеличит дефицит, и требуют от администрации Байдена более четкой стратегии противодействия российскому вторжению.

Напомним, накануне сенат США отсрочил голосование о предоставлении Украине финансовой помощи на рекордные 39,8 млрд долларов. Также ранее страны Группы семи (G7) приняли решение об оказании финансовой помощи Украине в размере $18,4 млрд.