Зеленский: Этот день точно запомнится

Глава государства рассказал о главных событиях 85 дня войны, среди которых - поддержка в США выделения 40 млрд долларов и продвижение ВСУ на Харьковщине.

Президент Владимир Зеленский, подбивая итоги 85 дня войны заявил, что этот день войны точно запомнится благодаря одобрению Сенатом США 40 миллиардов долларов для Украины и другим важным событиям. Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении в четверг, 19 мая.

Президент поблагодарил США за одобрение Сенатом нового пакета поддержки Украины и демократии в регионе в 40 миллиардов долларов.

Также он рассказал, что в Германии состоялась встреча министров финансов и руководителей Центробанков Большой семерки, представителей международных доноров. Зеленский отметил, что ежемесячный бюджетный дефицит в Украине сейчас – это 5 миллиардов долларов. И чтобы выстоять в войне за свободу, стране нужна скорая и достаточная финансовая поддержка. И это для партнеров вклад в безопасность.

Зеленский также сообщил, что переговорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном об экономических вопросах, в частности об экспорте украинской агропродукции и импорте топлива, о ситуации в районах боевых действий и эвакуации из Азовстали.

"Делаю все, чтобы самые влиятельные международные силы были проинформированы и, насколько это возможно, вовлечены в спасение наших военных", - рассказл глава государства.

Он также отметил, что поручил министру образования подготовить изменения, которые позволят абитуриентам со всех временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы в упрощенном порядке.

Зеленский рассказал, что ВСУ продолжают продвигаться в освобождении Харьковщины. На Донбассе оккупанты пытаются еще больше усилить давление. По его словам, там ад, и это не преувеличение. В Десне на Черниговщине продолжается разбор завалов - много погибших.

Кроме того, Зеленский сообщил, что первый судебный процесс в Украине над российским военным преступником уже начался. А завершится это полным восстановлением справедливости в рамках международного трибунала. Он пообещал найти и привлечь к ответственности всех, кто отдает преступные приказы и выполняет их.