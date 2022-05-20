В Генштабе рассказали сколько ракет РФ выпускает по Украине каждый день
Российские войска поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов и выпускают в среднем 10-14 баллистических и крылатых ракет в сутки. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Telegram.
"Агрессор продолжает нанесение ракетных ударов высокоточного оружия в глубине нашей территории. Мы уничтожили флагманский крейсер Москва, нанесли поражение еще трем мощным кораблям, которые составляют основу Черноморского флота РФ. Но русские поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов, в среднем 10-14 баллистических и крылатых ракет в сутки", - написал Залужный.
Он подчеркнул, что это угроза не только для Украины, но и для стран-членов НАТО. По его словам, каждая такая ракета несет 400-600 кг тротила.
В этой связи Залужный отметил важность дальнейшего укрепления противоракетной обороны.
Напомним, утром 17 мая российские войска ударили четырьмя ракетами по поселку Десна. Позже в соцсетях появилась информация, что пострадал учебный центр ВСУ.