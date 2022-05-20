В Пентагоне оценили вероятность высадки десанта в Одессе

Россия ведет обстрелы и проверочные атаки в направлении Николаева, но город остается под твердым контролем Украины.

В ближайшее время Одессе не грозит высадка российского десанта, считают в Пентагоне. Об этом сообщил корреспондент американского журнала Foreign Policy Джек Детча в Twitter.

"На юге Украины россияне проводят огневое давление с артиллерии на украинские позиции и предпринимают попытки штурма в направлении Николаева. Что касается Одессы, то угрозы высадки российского десанта - нет", - сказал неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона в разговоре с Детчем.

Днем ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по Николаеву, есть пострадавший.