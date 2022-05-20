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На Донбассе за день уничтожили восемь танков РФ

Украинские защитники ликвидировали 40 оккупантов. Войска РФ продолжают обстрелы населенных пунктов. Погибли по меньшей мере восемь мирных жителей.
На Донбассе за день уничтожили восемь танков РФ

В Донецкой и Луганской областях за сутки 19 мая уничтожено восемь вражеских танков и 14 единиц боевой бронированной техники. Об этом сообщает группировка Объединенных сил в вечерней сводке.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", - говорится в сводке.

Отмечается, что за сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили восемь вражеских танков, 14 единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Также за сутки на востоке украинские защитники ликвидировали 40 оккупантов.

Также сообщается, что российские войска обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 40 гражданских объектов из них: 31 жилой дом, санаторий, спортивный комплекс, общежитие техникума, офис Сбербанка, райотдел образования, транспортное предприятие, газопровод.

В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, еще девять получили ранения. Продолжаются спасательно-поисковые работы.

Напомним, за предыдущий день ВСУ уничтожили три российских танка, сообщили в Генштабе

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