На Донбассе за день уничтожили восемь танков РФ

Украинские защитники ликвидировали 40 оккупантов. Войска РФ продолжают обстрелы населенных пунктов. Погибли по меньшей мере восемь мирных жителей.

В Донецкой и Луганской областях за сутки 19 мая уничтожено восемь вражеских танков и 14 единиц боевой бронированной техники. Об этом сообщает группировка Объединенных сил в вечерней сводке.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", - говорится в сводке.

Отмечается, что за сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили восемь вражеских танков, 14 единиц боевой бронированной техники и шесть единиц автомобильной техники.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Также за сутки на востоке украинские защитники ликвидировали 40 оккупантов.

Также сообщается, что российские войска обстреляли около 50 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 40 гражданских объектов из них: 31 жилой дом, санаторий, спортивный комплекс, общежитие техникума, офис Сбербанка, райотдел образования, транспортное предприятие, газопровод.

В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, еще девять получили ранения. Продолжаются спасательно-поисковые работы.

Напомним, за предыдущий день ВСУ уничтожили три российских танка, сообщили в Генштабе