Украина получила миллион долларов на поддержку доменной системы

Договоренность удалось добиться благодаря сотрудничеству Минцифры, правления ICANN и украинских стейкхолдеров доменной индустрии.

Украина получила миллион долларов для поддержки стабильного функционирования своей доменной системы. Эти средства выделила интернет-корпорация ICANN. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, бесперебойная работа доменной системы – критически важная составляющая работы интернета.

"Именно благодаря доменам мы привыкли заходить на веб-сайты с помощью понятных адресов, например google.com или apple.com", - отметил Федоров.

С момента российского вторжения доменная система Украины подверглась массированным кибератакам. Но для обеспечения ее бесперебойной работы требуются инвестиции в систему защиты.

Договоренность удалось добиться благодаря сотрудничеству команды ведомства, правления ICANN и украинских стейкхолдеров доменной индустрии.

Ранее сообщалось, что российские хакеры объявили кибервойну десяти странам, в числе которых и Украина.