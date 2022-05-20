ВСУ на юге за день уничтожили 40 оккупантов

Украинские военные взорвали вражеский склад боеприпасов, а также танки, гаубицу, артустановку, бронированную и автотехнику.

Подразделения ВСУ на юге Украины в течение четверга, 19 мая, уничтожили 40 оккупантов, очередной вражеский склад боеприпасов и много видов вражеской техники. Об этом сообщило оперативное командование Юг в Facebook.

Отмечается, что украинские подразделения ракетно-артиллерийского вооружения совместно с авиацией за сутки выполнили 91 огневое задание.

"Уничтожен очередной склад боеприпасов на Херсонщине, 2 танка Т-72, самоходная артустановка и гаубица, 2 реактивные системы залпового огня Град и зенитно-ракетный комплекс ТОР, бронированная и автотехника. Еще на 40 россиян сокращена численность вражеских сил", - сказано в сообщении.

Военные также отметили, что вражеские корабельные группировки в Черном море продолжает держать под угрозой ракетных ударов как юг Украины, так и другие регионы. Не исключено применение и ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации.

Ранее сообщалось что на Донбассе ВСУ за день уничтожили восемь танков РФ и 40 оккупантов.

Напомним, за предыдущий день ВСУ уничтожили три российских танка, сообщили в Генштабе.