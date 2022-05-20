Появилось новое доказательство расстрелов в Буче

На видео от 4 марта оккупанты ведут группу мужчин, а на следующий день дрон снял их тела.

Авторитетное американское издание The New York Times в четверг, 19 мая, опубликовало новые доказательства военных преступлений российских оккупантов в Буче.

Издание опубликовало два видео. На первом видео с камеры видеонаблюдения от 4 марта видно, как российские военные под прицелом автоматов ведут пленных украинцев. Среди них был мужчина в яркой синей кофте. Затем солдаты отвели мужчин за соседнее офисное здание, которое захватили и превратили в импровизированную базу.

На втором видео, которое было снятого 5 марта с дрона, показаны тела, лежавшие на земле возле офисного здания на улице Яблонской, 144. Среди тел виднелось ярко-синее пятно, вероятно - мужчина в синей кофте. Также рядом находилась военная техника с символикой РФ и российскими военными.

Напомним, в Минобороны России и в Кремле заявили, что их военные к убийствам не причастны, а в обнародованных кадрах обнаружены "признаки видеоподлога и фейков".

Позже NYT уличила Кремль во лжи, опубликовав спутниковые снимки тел, которые нашли в Буче после того, как из нее ушли российские войска.

Позже издание Медуза опубликовало видеодоказательство того, что мирное население в Буче убивали еще до того, как город покинули российские войска.