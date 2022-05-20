Алиев: Хочу, чтобы мы побыстрее перебили рашистов и зажили мирно

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины рассказал о своем отношении к оккупантам.

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Александр Алиев хочет побыстрее перебить всех рашистов вместе с Путиным и зажить мирной жизнью. Об этом рассказал он рассказал в интервью телеканалам Футбол 1/2/3.

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Уроженец российского города Хабаровска, уверен, что украинский народ сплоченее, и он обязательно победит оккупантов.

"Я хочу одного: чтобы мы быстрее этих тварей перебили всех подряд вместе с этим путиным, чтобы мы жили мирно, как раньше, радовались, улыбались. И наши детки радовались и дышали хорошим воздухом. Действительно, у нас в Украине хороший, прекрасный воздух. Мы сюда этих тварей не звали, они сами сюда пришли, разрушают все наши города, и чем быстрее, тем лучше будет для них. Ты сам увидел, что у нас народ сплочённый, и мы обязательно всех победим. Мир же не дурак, и он помогает нам во всём, и он видит прекрасно, что русские сюда напали. Мы их здесь не ждали и не хотели здесь их видеть. Вот такое моё мнение", - сказал Алиев.

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