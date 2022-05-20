Группа ХДС/ХСС в Бундестаге призывает усилить давление на РФ для деблокады портов Украины

Парламентская группа ХДС/ХСС в Бундестаге осуждает блокаду украинских портов со стороны РФ, являющуюся трагедией для всего мира. Немецкие депутаты призывают НАТО, ЕС и правительство Германии усилить давление на логистические возможности РФ для деблокады украинских портов.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат немецкого Бундестага, спикер парламентской группы ХДС/ХСС по вопросам международной политики Юрген Харт.

«Путинская война и в частности блокада украинских портов, блокада возможности вывоза через них агропродукции – это трагедия не только для Украины, но и для всего мира. Я искренне надеюсь, что развивающиеся страны, которые до сих пор воздерживались от резолюций (резолюций ООН – ред.) против российской агрессии или даже поддерживали Россию на голосованиях, признают войну РФ против Украины, и как мы видим, войну по подрыву средств к существованию собственных народов таких стран», — заявил политик.

«Парламентская группа ХДС/ХСС в Бундестаге осуждает блокаду украинских портов и призывает Россию прекратить держать мир и его наиболее уязвимые бедные сообщества в заложниках для продолжения своей беззаконной войны против свободы и суверенитета Украины. НАТО, ЕС и федеральное правительство Германии должны поставить цену за блокаду украинской продукции и усилить давление на российские логистические возможности РФ, до тех пор, пока украинская торговля не будет разблокирована», — отметил спикер ХДС/ХСС.

«Пока это не достигнуто, международное сообщество должно найти способ экспортировать украинское зерно железной дорогой, грузовиками либо же прибегнуть к любым другим решениям, чтобы зерно попросту не сгнило в хранилищах. Кроме того, Германия должна помочь Румынии и Турции в выполнении их роли союзников по НАТО в акватории Черного моря», — подытожил Юрген Харт.

Ранее с заявлениями о необходимости принятия мер международным сообществом для деблокады украинских портов выступили депутаты Европарламента.

Экс-командующий Силам Обороны Эстонии, депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас заявил, что действенным шагом может стать ввод кораблей НАТО в акваторию Черного моря для деблокады морских портов Украины и обеспечения безопасного торгового судоходства, так как Россия не посмеет атаковать корабли Североатлантического альянса.

В свою очередь, также депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что проблема блокады украинских портов является проблемой международного уровня и требует международного вмешательства для ее решения. По его словам, Организация Объединенных Наций должна предоставить план решения проблемы, к примеру, ввести суда под эгидой ООН в акваторию Черного и Азовского морей и обеспечить безопасный морской конвой для транспортировки украинского зерна и агропродукции в третьи страны.

Напомним, согласно заявлению ООН, блокирование украинских портов Россией угрожает коллапсом сельского хозяйства Украины, которая кормит 400 млн. людей по всему миру. Невозможность вывезти зерно из территории одного из крупнейших мировых экспортеров пшеницы, ячменя и подсолнечного масла может обернуться мировым продовольственным кризисом и голодом.