Почта
 

Вследствие обстрелов на Донбассе четверо погибших

За день захватчики обстреляли более 30 населенных пунктов в регионе, разрушили и повредили 83 гражданских объекта.
Вследствие обстрелов на Донбассе четверо погибших

За сутки 20 мая жертвами российской агрессии в Донецкой и Луганской областях стали девять мирных жителей - при обстрелах погибли четверо, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщается на Facebook-странице группировки Объединенных сил.

По данным защитников, за день захватчики обстреляли более 30 населенных пунктов в регионе, разрушили и повредили 83 гражданских объекта: 72 жилых дома, две школы, общежитие, скид Свято-Успенской Святогорской лавры, два магазина, ангар с семенами подсолнечника и ряд хозяйственных и складских помещений.

Отмечается, что спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому число жертв может увеличиться.

Как сообщалось, на востоке Украины ВСУ отбили 11 атак врага, уничтожив при этом около 20 единиц российской техники.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK