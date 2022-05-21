Вследствие обстрелов на Донбассе четверо погибших

За день захватчики обстреляли более 30 населенных пунктов в регионе, разрушили и повредили 83 гражданских объекта.

За сутки 20 мая жертвами российской агрессии в Донецкой и Луганской областях стали девять мирных жителей - при обстрелах погибли четверо, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщается на Facebook-странице группировки Объединенных сил.

По данным защитников, за день захватчики обстреляли более 30 населенных пунктов в регионе, разрушили и повредили 83 гражданских объекта: 72 жилых дома, две школы, общежитие, скид Свято-Успенской Святогорской лавры, два магазина, ангар с семенами подсолнечника и ряд хозяйственных и складских помещений.

Отмечается, что спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому число жертв может увеличиться.

Как сообщалось, на востоке Украины ВСУ отбили 11 атак врага, уничтожив при этом около 20 единиц российской техники.