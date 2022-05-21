Гайдай показал, как выглядит Белогоровка после атак РФ

Из-за множества неудачных попыток оккупантов перейти Северский Донец у поселка его называют "новой Чернобаевкой".

Из поселка Белогоровка Луганской области 20 мая эвакуировали восьмерых мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Сергей Гайдай и показал видео разрушенного российскими оккупантами населенного пункта.

Так, полицейские обошли оставшихся в поселке людей и призвали их к эвакуации. Тех, кто отказался выезжать, попросили сидеть в убежищах.

Как известно, у Белогоровки захватчики множество раз пытались форсировать реку Северский Донец и при каждой попытке их "накрывали" украинские военные.

При этом губернатор отмечает, что это еще не конец: "Они снова полезут. Ждем новую серию".

Ранее журналист Юрий Бутусов опубликовал фото, сделанные возле поселка Белогоровка после того, как ВСУ выбили агрессоров на северный берег Северского Донца.