Гайдай показал, как выглядит Белогоровка после атак РФ
Из-за множества неудачных попыток оккупантов перейти Северский Донец у поселка его называют "новой Чернобаевкой".
Из поселка Белогоровка Луганской области 20 мая эвакуировали восьмерых мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Сергей Гайдай и показал видео разрушенного российскими оккупантами населенного пункта.
Так, полицейские обошли оставшихся в поселке людей и призвали их к эвакуации. Тех, кто отказался выезжать, попросили сидеть в убежищах.
Как известно, у Белогоровки захватчики множество раз пытались форсировать реку Северский Донец и при каждой попытке их "накрывали" украинские военные.
При этом губернатор отмечает, что это еще не конец: "Они снова полезут. Ждем новую серию".
Ранее журналист Юрий Бутусов опубликовал фото, сделанные возле поселка Белогоровка после того, как ВСУ выбили агрессоров на северный берег Северского Донца.
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