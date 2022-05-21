Оккупанты украли на Запорожье 300 тыс. тонн зерна - ОВА

Российские захватчики забрали из зернохранилищ зерно как фермеров, так и пайщиков.

Россияне продолжают вывозить украденное у украинцев зерно. Так, в Запорожской области оккупанты украли около 300 тысяч тонн урожая зерновых. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили власти региона.

"Жители Каменки-Днепровской сообщают, что вчера россияне увезли с территории общины 10 машин по 30 тонн зерна. А по информации жителей села Малая Белозерка, захватчики забрали из зернохранилищ зерно как фермеров, так и пайщиков", - говорится в сообщении.

В то же время в селе Инженерное Пологовского района местные сообщают, что на территории общины находится очень много российских военных.

"Населенный пункт находится на грани гуманитарной катастрофы, там также отсутствуют лекарства. Большинство пенсионеров не имеют возможности получить пенсию", - уточнили в ОВА.

Ранее советник постпреда Украины при ООН Сергей Дворник заявил в Совбезе ООН, что страны, которые будут покупать у России украденную в Украине сельскохозяйственную продукцию, можно считать причастными к преступлению похищения.