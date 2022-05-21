Итоги 20.05: Конец эвакуации и второй транш

С Азовстали вышли последние защитники Мариуполя; Евросоюз перечислил Украине 600 млн евро. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В РФ заявили о завершении эвакуации с Азовстали

В российском Минобороны заявили, что с территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе вышли последние украинские военные в количестве 531 человека. Среди них, как указано, командир полка Азов Денис Прокопенко. По данным оккупантов, за четыре дня в неподконтрольные Украине населенные пункты вывезли с Азовстали 2439 человек.

Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

ЕС предоставил Украине 600 млн евро

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз выплатил Украине новый транш в размере 600 млн евро как часть макрофинансовой помощи. Также она анонсировала дополнительное финансирование Украины на сумму 9 млрд евро в этом году и пообещала властям поддержку ЕС в восстановлении страны.

Нардеп предрек доллар по 40 грн

Первый замглавы налогового комитета Верховной Рады, нардеп Ярослав Железняк заявил, что из-за блокировки экспорта и нехватки денег, которую покрывает эмиссия Нацбанка, в ближайшие недели курс доллара в Украине может достигнуть 40 гривен вместо планированных 29,25 грн.

В то же время глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев утверждает, что финансово-экономических оснований для девальвации гривны нет.

Украина засеяла уже 12 млн га земель

В ходе весенней посевной Украина засеяла 11,84 млн га земель - это 82,2% запланированных на текущий сезон 14,4 млн га. В частности, засеяны почти 98% площадей, прогнозируемых под яровую пшеницу, остальные культуры - на уровне от 40% до 95%.

Киев и Москва озвучили потери российской армии в Украине

С 24 февраля по 19 мая общие потери личного состава российских оккупационных войск на территории Украины ориентировочно составили 28 700 человек (+200 за сутки). В то же время росСМИ утверждают, что в войне против Украины погибли не менее 2622 российских военных, среди которых в основном жители Бурятии и Дагестана.

Дуда озвучил желанный исход украинско-российской войны

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что лучшим завершением войны против России будет победа Украины с полным восстановлением ее территориальной целостности. Он отметил, что это очень важно для него, для безопасности Польши и в целом для будущего.

Россия перекрыла газ Финляндии

Российский газовый монополист Газпром поставил финскую газовую компанию Gasum в известность о том, что прекратит поставки газа в Финляндию с 7:00 21 мая. В Gasum заявили, что будут поставлять газ своим потребителям с источников через трубопровод Balticconnector.

Оккупанты разобрали завалы драмтеатра в Мариуполе

Оккупационная власть в Мариуполе завершила разбор завалов и вывоз тел погибших из драматического театра, на который 16 марта российские войска сбросили бомбы. Погибшие жители, которые укрывались в театре, похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше. Теперь установить точное число жертв атаки невозможно.

В ряде стран мира выявлены случаи оспы обезьян у людей

В США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии и Великобритании расследуются несколько случаев заболевания обезьяньей оспой. Список стран, где была выявлена эта инфекция, пополнили Франция, Италия, Швеция, Австралия, Германия, Израиль и Нидерланды. По данным британской службы здравоохранения, это редкая вирусная инфекция, заболевание обычно протекает сравнительно мягко, большинство заболевших выздоравливают в течение нескольких недель.