В Луганской области оккупанты убили 6 человек – глава ОВА

В результате вражеских обстрелов в Луганской области 20 мая было разрушено 50 домов.

В Луганской области за минувшие сутки, 20 мая, в результате вражеских обстрелов погибли шесть человек. Есть раненые, сообщил в своем Telegram-канале председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В частности, четыре человека погибли в Северодонецке, а еще два человека – в Лисичанске и Приволье.

Гайдай рассказал, что российские оккупанты 20 мая сильно обстреливали населенные пункты, разрушив при этом 50 домов. В одном только Лисичанске за день повреждено или разрушено 23 дома.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, враг продолжает наступать в Восточной операционной зоне с целью полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Российские оккупанты хотят окружить подразделения ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска. Сейчас у них это главная задача в Луганской области.

Напомним, ранее американский журнал Wall Street Journal назвал пять сценариев окончания войны в Украине.

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