Выросло число погибших в войне детей

За последние два дня в результате военных действий России погиб один ребенок, несколько были ранены.

В результате нападения России на Украину погибли 232 ребенка, больше чем 430 ранены, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в субботу, 21 мая.

"По состоянию на утро 21 мая 2022 года более 662 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров 232 ребенка погибли и более 430 ранены", - говорится в сообщении.

Эти цифры являются не окончательными, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 145, Киевской – 116, Харьковской – 102, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 48, Николаевской – 45, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Накануне РФ нанесла ракетный удар по дворцу культуры в городе Лозовая Харьковской области. В результате блыи ранены 7 мирных жителей, среди которых 11-летняя девочка.

По состоянию на 19 мая жертвами агрессии РФ был 231 ребенок.