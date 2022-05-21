В Мариуполе показали, как людей депортируют в РФ

Оккупанты подают автобусы якобы для эвакуации, а потом сообщают, что украинцев везут в Россию.

Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в Россию под видом эвакуации. Процесс вывоза украинцев в РФ показал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Впервые мы можем увидеть, как происходит депортация", – написал он, опубликова видео проверки документов и блокировки собравшихся возле автобусов людей российскими военными.

По словам Андрющенко, перемещение украинцев происходит поэтапно – сперва на временно оккупированную территорию Новоазовского района, а после в Россию.

"Район метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию. Российские военные и официальные волонтеры блокируют любые попытки покинуть место и отказаться от эвакуации", – пишет Андрющенко.

"21 век. Центр Европы. Депортация гражданских. Сюрреализм превратился в реальность в Мариуполе", – добавил чиновник.

Ранее Андрющенко сообщил, что оккупанты вывозят мужчин из Мариуполя в фильтрационные лагеря и готовят их к мобилизации в так называемую "армии ДНР".