Почта
 

Россия столкнулась с нехваткой дронов - Британия

У российских войск возникли проблемы с ведением разведки из-за нехватки беспилотников, считает британская разведка.
Россия столкнулась с нехваткой дронов - Британия

Россия столкнулась с нехваткой беспилотников в следствии санкций и их уничтожения украинскими военными. О данной проблеме сообщает Министерством обороны Британии в субботу, 21 мая.

 

Британская разведка отмечает, что беспилотники сыграли ключевую роль для обеих сторон войны, хотя БПЛА оказались уязвимыми как для сбивания, так и для электронных помех.

Россия попыталась реализовать в Украине концепцию разведывательного удара, которую она доработала в Сирии. Согласно концепции, разведывательные БПЛА используются для определения целей, которые должны быть поражены боевыми самолетами или артиллерией.

По данным британской разведке, Россия испытывает недостаток разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций.

"Российские самолеты с экипажем в большинстве своем продолжают избегать полетов над украинской территорией, вероятно из-за угрозы со стороны невредимых украинских зенитно-ракетных комплексов. Если Россия продолжит терять беспилотники нынешними темпами, возможности разведки и наблюдения российских сил будут еще более ухудшаться", – говорится в сообщение.

По данным Генштаба ВСУ на 20 мая, за время войны было сбито 460 российских беспилотников.

 

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK