Зеленский: Гибридный артобстрел начался осенью

Российская агрессия против Украины началась еще прошлой осенью, власти готовились к вторжению, рассказал президент.

Власти Украины видели подготовку России к агрессии еще осенью прошлого года, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью ICTV, показанном в субботу, 21 мая, в формате телемарафона.

"Давление было до широкомасштабного вторжения. Мы понимали, что идет подготовка. Я бы начал разговор о наступлении с сентября - октября. Гибридный артобстрел начался осенью, вы помните о проблемах с топливом, энергетикой, кибератаки... Но объем, наглость, которые мы увидели – никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси, скорее всего, пойдут танки. А другое дело – что Россия пойдет на тебя сквозь Беларусь. Другое дело, когда с Беларуси конкретно летят ракеты. Разница большая – ты воюешь с теми, кто на территории Беларуси, или ты воюешь с двумя странами", - сказал он.

Говоря о предупреждениях со стороны западных разведок, Зеленский отметил, что "детали никто до конца не знал. У нас была своя подготовка, у разведок наших партнеров – своя подготовка, Больше деталей, чем знали мы, ни у кого не было".

По его словам, "с таким объемом (вторжения) ни одна страна в Европе не справилась бы. Когда на тебя наступает большая армия, ты не можешь сосредоточить силы, например, вокруг Киева".

"Для этой территории нам надо армию не 260 тысяч (а боевых там было 120 тысяч). Даже плюс 100 тысяч не смогли бы их остановить. Сегодня – это 700 тысяч", - сказал Зеленский.

Он отметил, что аналитики говорили, что с тем форматом армии и техники, которые есть в Украине, "они зайдут за пару дней и захватят". "Наши партнеры говорили нам – ройте окопы. А мы им – дайте оружие", - отметил Зеленский.

Также президент рассказал о завершении войны.

"Раньше я думал, что закончить можно исключительно диалогом… Я считал, что это будет диалог, что в этом диалоге можно будет найти ответы на много вопросов и много решений с российской стороной. Сейчас я понимаю, что завершение будет дипломатическим. Сейчас это как автомобиль – не бензиновый и не электрокар, гибрид, потому и война такая сложная и победа будет очень сложной. Она будет кровавой, в бою, но концовка точно будет в дипломатии", - заметил Зеленский.

"Есть вещи, которые мы не сможем завершить иначе, кроме как за столом переговоров. Мы хотим вернуть все, Российская Федерация хочет все не отдать", - сказал он.

Накануне Зеленский озвучил три цели Украины в войне с Россией.