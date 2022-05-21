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Зеленский: Мы уже сломали хребет второй армии мира

Россия несколько лет не сможет оправиться от нанесенного Украиной урона, считает президент.
Зеленский: Мы уже сломали хребет второй армии мира
ВСУ сломали хребет второй армии мира, РФ не сможет оправиться от военных потерь несколько лет, заявил президент Владимир Зеленский в интервью ICTV, показанном в субботу, 21 мая, в формате телемарафона.       "Мы уже сломали хребет второй армии мира. Мы это сделали. Они не встанут на ноги ближайшие несколько лет", - сказал он.   Также президент озвучил, что будет считать победой в войне.

"Не надо быть очень жадными на этот счет, хотя это не совсем справедливо. Справедливо – это когда мы заберем все… Но есть земля, где они зашли и оккупировали, а есть земля, где они уже вкапывались, глубоко на некоторых территориях", - сказал он.

Выход на линию 23 февраля, по его словам, подведет итоги первого этапа. "А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора была справедливость для нас", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас важно сохранить больше людей, в частности – военных, которые являются настоящим кладом для нашей страны.

Также он рассказал, что власти Украины видели подготовку России к агрессии еще осенью прошлого года.

 

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