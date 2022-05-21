Зеленский: Мы уже сломали хребет второй армии мира

Россия несколько лет не сможет оправиться от нанесенного Украиной урона, считает президент.

ВСУ сломали хребет второй армии мира, РФ не сможет оправиться от военных потерь несколько лет, заявил президент Владимир Зеленский в интервью ICTV, показанном в субботу, 21 мая, в формате телемарафона. "Мы уже сломали хребет второй армии мира. Мы это сделали. Они не встанут на ноги ближайшие несколько лет", - сказал он. Также президент озвучил, что будет считать победой в войне.

"Не надо быть очень жадными на этот счет, хотя это не совсем справедливо. Справедливо – это когда мы заберем все… Но есть земля, где они зашли и оккупировали, а есть земля, где они уже вкапывались, глубоко на некоторых территориях", - сказал он.

Выход на линию 23 февраля, по его словам, подведет итоги первого этапа. "А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров. И чтобы результатом этого разговора была справедливость для нас", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас важно сохранить больше людей, в частности – военных, которые являются настоящим кладом для нашей страны.

Также он рассказал, что власти Украины видели подготовку России к агрессии еще осенью прошлого года.