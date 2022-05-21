Зеленский рассказал о судьбе защитников Мариуполя

Украинских военных с территории завода Азовсталь должны освободить по процедуре обмена.

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Защитники Мариуполя, вышедшие с территории завода Азовсталь, должны быть осовбождены в ходе обмена. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ICTV, показанном в субботу, 21 мая, в формате телемарафона. "Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свою жизнь. Военное командование передало все это всем заблокированным на Азовстали. Дальше все зависит от того, что на себя брала ООН, Красный крест, Российская Федерация, что они (бойцы) будут все в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена. На сегодняшний день я думаю так: закончится процесс, которым руководит сегодня разведка, – вывоза, вывода и подготовки к диалогу, к обмену и тому подобное", - сказал Зеленский. При этом сроков обмена он не назвал. Накануне в РФ заявили, что Азовсталь покинула последняя группа украинских военных. Всего с территории завода, по их данным, покинули 2439 человек. Украина никаких данных не озвучивала.