Россия не будет гарантом безопасности - Зеленский

По гарантиям безопасности для Украины должно быть подписано два договора, с Россией - отдельный.

Россия не войдет в число гарантов безопасности Украины, заявил президент Владимир Зеленский в интервью ICTV, показанном в субботу, 21 мая, в формате телемарафона.

"Сегодня мы рассматриваем круг гарантов безопасности из государств-партнеров, которым доверяем. Мы с ними разрабатываем этот проект. Мы его разработали", - сказал он.

По его словам, РФ гарантом безопасности не будет.

"Мы хотим отдельный договор. Сегодня все дошло до того, что этот договор предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без России. Гарантеры безопасности без России. Буча некоторые вещи изменила", – сказал Зеленский.

Также он заявил, что двусторонний разговор с Россией и президентом РФ должен происходить отдельно от договора о гарантиях безопасности. Переговоры все еще возможны, поскольку было выполнено условие сохранения жизни защитников Мариуполя.

"Сегодня мы видим, они дали возможность, нашли форму, чтобы эти люди были живы, и они их вывезли. Дальше будет обмен. От результатов этих процессов тоже многое зависит", - добавил президент.

Зеленский также рассказал об условиях переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я думаю, в зависимости от момента, когда мы будем встречаться. Цель меняется… Если бы мы сегодня встречались, вопрос Мариуполя был бы в адженде, если мы будем встречаться через два-три месяца, может, этого вопроса уже не будет или будет частично. В самом начале, если бы мы встречались, мы понимаем, в каком положении была Украина. Если мы будем встречаться сегодня – мы знаем, что оккупировано, что деоккупировано. Если мы будем встречаться через два месяца – мы не знаем, в каком состоянии все будет. Решать вопрос об обмене, о деоккупации и о мире, остановке войны – вот и вся адженда", - сказал президент.

"Думаю, что разговор Украины и России будет точно. Мы не знаем, в каком формате – с посредниками, без посредников, на уровне президентов, двусторонний или в широком кругу", – отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что переговоры о гарантиях безопасности Украина ведет с США, Великобританией, Францией, Германией, Турцией, Польшей, Италией и другими странами.