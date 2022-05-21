СБУ опубликовала экспертизу по обстрелу вокзала Краматорска

С неподконтрольной части Донецкой области по вокзалу запустили Точку У, захваченную в 2014 году.

Проведенная экспертиза СБУ показала, что ракетный обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, жертвами которого стал 61 человек, произвели из оккупированной части Донецкой области, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в субботу, 21 мая.

"Служба безопасности получила беспрекословные доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получил ранения", - сказал он.

Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая с 2014 года находится под временной оккупацией России.

"Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет. Широкой общественности она известна как Точка У", - отметил спикер СБУ.

По информации спецслужбы, несколько комплексов с Точкой У были размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже 8 лет.

"Следователи СБУ продолжают свою работу и пополняют доказательную базу в рамках уголовного производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", - подытожил Дехтяренко.

Напомним, 8 апреля российские захватчики запустили по ж/д вокзалу Краматорска, где около четырех тысяч человек ждали эвакуации, ракету Точка-У.

После трагедии вокзал закрыли. Жителей призывают эвакуироваться автобусами в Днепр.