На Ровенщине нанесен удар по военному объекту - ОВА
Число жертв и масштабы разрушения объекта военной инфраструктуры уточняются. На Виннитчине сбили вражескую ракету.
По территории Ровенской области в субботу, 21 мая, нанесен ракетный удар по объекту военной инфраструктуры. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Коваль.
Число жертв и масштабы разрушения уточняются.
В свою очередь, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что ПВО сбила возле Немирова вражескую ракету.
"Ракетный обстрел над Винницкой областью! Возле Немирова сбили ракету. Сработала ПВО", - сообщил он.
Во многих областях Украины сейчас объявлена воздушная тревога.
Как сообщалось, накануне при ракетном ударе по дому культуры в городе Лозовая в Харьковской области пострадали восемь человек, в том числе ребенок.
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