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На Ровенщине нанесен удар по военному объекту - ОВА

Число жертв и масштабы разрушения объекта военной инфраструктуры уточняются. На Виннитчине сбили вражескую ракету.
На Ровенщине нанесен удар по военному объекту - ОВА

По территории Ровенской области в субботу, 21 мая, нанесен ракетный удар по объекту военной инфраструктуры. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Коваль.

 

Число жертв и масштабы разрушения уточняются.

В свою очередь, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что ПВО сбила возле Немирова вражескую ракету.

 

"Ракетный обстрел над Винницкой областью! Возле Немирова сбили ракету. Сработала ПВО", - сообщил он.

Во многих областях Украины сейчас объявлена воздушная тревога.

Как сообщалось, накануне при ракетном ударе по дому культуры в городе Лозовая в Харьковской области пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

 

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