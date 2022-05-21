Зеленский снова сменил главу Киевской ОВА

В марте Кулебу на посту главы Киевской ОВА сменил Павлюк. Сейчас президент вернул ему должность.

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Павлюка с должности главы Киевской областной государственной администрации, вернув на эту должность Алексею Кулебе. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства в субботу, 21 мая.

"Уволить Павлюка Александра Алексеевича с должности главы Киевской областной государственной администрации", - говорится в указе.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации", - сказано во втором документе.

В Офисе президента уточнили, что возглавляя Киевскую ОГА (ОВА), Александр Павлюк смог усилить взаимодействие между военными, исполнительными властями и органами местного самоуправления в регионе. С использованием военного опыта работы в сложных условиях противостояния врагу вокруг Киева были созданы новые мощные оборонительные линии.

"Именно во время председательства Александра Павлюка Киевская область полностью освобождена от российских оккупантов. Сразу после этого началась работа по восстановлению инфраструктуры региона, в частности, разминированию территории, расчистке завалов, восстановлению дорожной и критической инфраструктуры, возвращению электроснабжения, воды и газа в дома на территориях, которые были под оккупацией", - сказано в сообщении.

Напомним, что Павлюк сменил Кулебу на должности главы Киевской ОГА в марте для того, чтобы "усилить оборону Киева и Киевской области". Кулеба был назначен главой Гуманитарного штаба Киевской области.

Ранее Зеленский назначил командующим Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюру. При этом глава государства освободил от этой должности Юрия Галушкина.