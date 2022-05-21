Россия готовится аннексировать Донбасс

На оккупированных территориях намерены провести "референдум" о вхождении "ЛДНР" в состав России.

В ближайшее время на территории оккупированного Донбасса планируют провести "референдум", по итогам которого неподконтрольный регион намерены присоединить к России. Такие планы озвучил участник переговорной делегации РФ Леонид Слуцкий на встрече с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным, пишут российские СМИ.

"Уверен, что в течение ближайших месяцев здесь будут "знаковые события". Население "ДНР" и "ЛНР" выскажет свою позицию, как ранее в Крыму и Севастополе, как они сами считают, как жить дальше. Это позиция их собственная, а не Киева", - заявил он.

Слуцкий говорит, что население "самостоятельно определит статусы своих государств в ближайшее время путем волеизъявления".

Отметим, подобным "референдумом" Россия аннексировала в 2014 году украинский Крым. Мировое сообщество не признает полуостров российским.

Напомним, что 21 февраля РФ признала независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". А уже 24 февраля российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину.