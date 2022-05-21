На Украину надвигается мощный ураган

Непогода уже обрушилась на Львовскую и Ровенскую области, а на завтра штормовое предупреждение объявлено по всей стране.

На запад Украины в субботу, 21 мая, движется мощный ураган, который накануне наделал беды в Германии. Так, во Львове из-за непогоды введен желтый уровень опасности. Об этом в Telegram сообщил Львовский городской совет.

"Сегодня целый день будет проходить то, что сейчас над территорией Польши. Всем быть очень осторожными, по возможности перепарковать авто подальше от деревьев и не ходить в парки!" – говорится в сообщении.

По данным синоптиков по городу Львову будет гроза, порывы ветра, днем шквалы 17 – 22 м/с, град.

Отметим, что местные жители в соцсетях уже сообщают, что сильный ветер накрыл некоторые районы Львовской и Ровенской областей. Так, сегодня значительная непогода зафиксирована в селе Грушвица, где разразившийся ураган застал фермеров за работами в поле. На опубликованном видео заметна оказавшаяся в эпицентре "песчаной бури" сельхозтехника, в том числе и опрыскиватель.

Также на завтра, 22 мая, Укргидрометцентр объявил по всей территории Украины штормовое предупреждение.

"22 мая в Украине порывы ветра 15-20 м/сек. І уровень опасности (желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве и трех областях Украины пронесся ураган. В столице из-за ветра отключились высоковольтные линии, питающие 100 тысяч клиентов в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

Также сообщалось, что в Киеве ветер сломал легендарную липу Петра Могилы. Согласно легенде, липа посажена митрополитом Петром Могилой в 1635 году в честь частичного восстановления Десятинной церкви.