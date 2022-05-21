Любая уступка России не ведет к миру – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на публикацию в The New York Times.

Сейчас любая уступка России со стороны Украины – это не путь к миру, а отложенная на несколько лет война. Такое заявление в Twitter сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Украина не торгует своим суверенитетом, территориями и гражданами, которые на них проживают. Жаль, что такие простые вещи приходится объяснять таким уважаемым изданиям, как NYT", - сказал Подоляк.

Напомним, 19 мая в редакционной статье The New York Times было высказано предположение, что Украине, вероятно, придется пойти на "территориальные уступки", чтобы остановить войну. Также говорилось, что в этом случае украинским лидерам придется принимать "болезненные территориальные решения".

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Между тем, президент Владимир Зеленский ранее неоднократно говорил, что мир с РФ возможен при условии полного вывода ее войск с территории Украины и территориальной целостности украинских земель. По его словам, на первом этапе для Украины победой в войне с Россией будет выход на позиции, которые существовали до 24 февраля.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что он готов говорить с Путиным, но без посредников и ультиматумов.

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