Петиция о снятии запрета на выезд мужчин набрала 25 тысяч голосов

Петиция была обнародована 18 мая и за три дня набрала более 25 тысяч подписей. Сейчас документ ожидает рассмотрения президента.

Петиция об отмене запрета для мужчин призывного возраста выезжать за пределы Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов. Об этом говорится на сайте электронных петиций.

Ее автор призывает президента Украины отменить запрет выезда с территории Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы гражданами Украины; пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, введя приоритет призыва добровольцев; усилить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения.

Петиция была обнародована 18 мая и за три дня набрала более 25 тысяч подписей. Сейчас документ ожидает рассмотрения Владимира Зеленского.

Напомним, военное положение в Украине планируют продлить на 90 дней.

Советник главы ОП Алексей Арестович считает честным предложение президента Владимира Зеленского о продлении военного положения, поскольку маловероятно, что текущая война закончится к концу лета.