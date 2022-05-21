Боец Азова снял видео о последнем дне на Азовстали

Украинский защитник Мариуполя Дмитрий Козацкий снял и передал документалистам о последнем дне на Азовстали.

Один из последних остававшихся на Азовстале украинских защитников Мариуполя Дмитрий Козацкий (позывной "Орест") снял видео о последнем дне на окруженном российскими военными заводе. Об этом сообщает объединение BABYLON'13.

По их словам, боец Азова передал кадры документалистам. Их должен увидеть каждый.

Накануне в РФ заявили, что Азовсталь покинула последняя группа украинских военных. Всего с территории завода, по их данным, покинули 2439 человек. Украина никаких данных не озвучивала.