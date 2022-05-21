Удар по Ровенской области: шестеро раненых
В результате ракетного удара по Ровенской области шестеро человек получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
Как отметил Коваль, пострадавшим уже оказали медицинскую помощь и их жизни ничего не угрожает.
"Так как это объект военной инфраструктуры, подробности разглашать не будем. Погибших нет, шесть человек получили повреждения. Всем им была оказана медицинская помощь в учреждениях области. Состояние пострадавших стабильное", - заявил Коваль.
В то же время глава Ровенской ОВА призвал местных воздержаться от массовых мероприятий в течение следующих 24 часов из-за угрозы ракетных ударов по области.
Ранее сегодня, 21 мая, сообщалось, по территории Ровенской области был нанесен ракетный удар по объекту военной инфраструктуры.