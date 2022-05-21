Зеленский ожидает от Рамштайна-2 передачу систем залпового огня

Глава государства хотел бы, чтобы союзники передали Украине американские реактивные системы залпового огня MLRS.

Президент Владимир Зеленский ожидает от онлайн-встречи министров обороны более 40 стран мира решения о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня MLRS. Об этом президент сказал на брифинге в субботу, 21 мая, передает Укринформ.

"Мы ожидаем позитива по поставкам MLRS. У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам по поставкам MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", - заявил глава государства.

"Если кто-то из стран Европы привык, что Донбасс - это оккупированная территория России, то я хочу сказать, что это не очень хорошая привычка. Это наша территория", - сказал Зеленский.

РФ шантажирует страны из-за передачи Украины MLRS-систем.

"Не надо бояться, надо объединяться. Объединения боится РФ. Она боится крепкого объединения, что Европейский Союз и Соединенные Штаты будут действовать как один организм. Для нас это очень важно. Нам очень нужна предметная помощь", - сказал президент.

Напомним, украинские власти просили Вашингтон поставить Киеву ЗРК Patriot еще до начала войны. Тогда в Белом доме заявили, что отправка Украине еще одной партии вооружения может каким-то образом быть расценена Москвой как провокационные действия.