Зеленский сообщил, как могут разблокировать порты

В настоящее время рассматривается и военный путь разблокировки украинских портов, сообщил президент.

РФ заблокировала почти все порты и морские возможности экспорта Украины. В настоящее время рассматривается и военный путь разблокировки портов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в субботу, 21 мая.

"22 млн тонн сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят... Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис. Разблокировать можно разными путями. Один из путей - военный. Поэтому мы с такими запросами относительно соответствующего оружия обращаемся к партнерам", - сказал он.

Ранее РФ назвала условия разблокирования портов Украины. Россия готова разблокировать украинские порты в обмен на отмену санкций. Отметим, генсек ООН Антониу Гутерриш предложил снять ряд санкций с России, чтобы Кремль разблокировал экспорт зерна из Украины.

Также из-за заблокированных морских портов Украина ежедневно теряет 170 миллионов долларов, а внутри страны находится 90 миллионов тонн агропродукции.