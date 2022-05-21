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В Госдуме намекнули на возможный обмен "азовцев" на Медведчука

В Москве изучат вопрос возможности обмена Виктора Медведчука на бойцов батальона Азов, заявил Леонид Слуцкий.
В Госдуме намекнули на возможный обмен "азовцев" на Медведчука

Российские власти намерены изучить вопрос возможности обмена задержанного Службой безопасности Украины политика Виктора Медведчука на защитников Азовстали. Об этом заявил член переговорного процесса, председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий в субботу, 21 мая, на пресс-конференции в Донецке, передает Интрефакс-Украина.

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы - ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", - заявил Слуцкий.

Ранее сегодня президент Украина Владимир Зеленский рассказал о судьбе защитников Мариуполя. Украинских военных с территории завода Азовсталь должны освободить по процедуре обмена.

Накануне в РФ заявили, что Азовсталь покинула последняя группа украинских военных. Всего с территории завода, по их данным, покинули 2439 человек. Украина никаких данных не озвучивала.

 

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