Оккупанты взорвали мост между Лисичанском и Северодонецком

В 2014 году боевики уже взрывали этот мост во время отступления, в 2016 его восстановили. Сегодня история повторилась.

Войска РФ снова уничтожили мост между Лисичанском и Северодонецком в Луганской области. Впервые мост был разрушен россиянами в 2014 году. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В июле 2014 года при освобождении Лисичанска боевики взорвали пролет моста между Северодонецком и Лисичанском во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост был восстановлен в 2016 году. Сегодня история повторилась", - написал Гайдай.

При этом он добавил, что сообщение между городами сохраняется.

Ранее Гайдай сообщил, что Луганщину пытаются взять в кольцо. Оккупанты хотят сделать из области пожарище, уничтожают Северодонецк, бои идут в окрестностях города.